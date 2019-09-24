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Трамп и Дуда подписали военную декларацию

Новости » Политика    24.09.2019 - 03:34
Трамп и Дуда подписали военную декларацию
Фото: Анджей Дуда и Дональд Трамп (twitter.com/MON_GOV_PL)

Количество военных США в Польше увеличились на 1000

Президент США Дональд Трамп подписал соглашение о сотрудничестве с президентом Польши Анджеем Дудой на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Отмечается, что декларация предусматривает расширение военного присутствия Соединенных Штатов в Польше.

В документе предполагается расширение американского военного контингента в Польше с 4500 до 5500 военных, которые находятся на территории европейской страны на ротационной основе.

Стороны уже определили шесть локаций, где США увеличат военное присутствие, а также обсудят соответствующее расположение для боевой группы бронетанковой бригады. Трамп заявил, что дополнительные военные США будут "скорее всего" переведены из других европейских баз, и что Польша возьмет на себя финансовые обязательства относительно новых мест дислокации для войск.

На вопрос журналистов, имеет целью усиление военного присутствия США в Польше противодействие России, Трамп ответил: "Нет, я вообще так не думаю".

Сначала, декларацию должны были подписать во время визита Трампа в Варшаву на время мероприятий к годовщине начала Второй мировой войны. Однако из-за урагана "Дориан", который надвигался на США, Трамп отменил визит.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны США одобрило решение о продаже Польше более 30 истребителей F-35. в частности, Польше будет продано 32 истребителей F-35 общей стоимостью 6,5 млрд долларов.

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