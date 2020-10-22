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Трамп планирует досрочно проголосовать во Флориде

США, Четверг 22 октября 2020 23:59
Трамп планирует досрочно проголосовать во Флориде
Фото: Дональд Трамп (facebook.com-POTUS)
Автор: РБК-Украина

Президент США Дональд Трамп планирует досрочно проголосовать на всеобщих американских выборах 24 октября в штате Флорида. Ранее он поменял постоянное место жительства с Нью-Йорка на город Палм-Бич, где расположено его поместье.

Об этом сообщил в четверг заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир, сообщает The Hill.

"Президент Трамп планирует проголосовать досрочно в субботу в Палм-Бич (штат Флорида)", - сказал он.

В 2016 году Трамп голосовал вместе со своей супругой в Нью-Йорке в день выборов.

Вице-президент Пенс должен проголосовать досрочно в своем родном штате Индиана в пятницу, 23 октября.

Напомним, в Соединенных Штатах на предстоящих выборах досрочно проголосовали более 28 млн человек.

Также РБК-Украина сообщало, что комиссия по президентским дебатам США объявила об изменениях правил их проведения.

Ранее комиссия по президентским дебатам Соединенных Штатов решила отменить второй раунд теледебатов Трампа и Байдена.

Отметим, что президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание. Его соперник от демократов - бывший вице-президент США Джо Байден.

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