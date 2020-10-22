Трамп планирует досрочно проголосовать во Флориде

Президент США Дональд Трамп планирует досрочно проголосовать на всеобщих американских выборах 24 октября в штате Флорида. Ранее он поменял постоянное место жительства с Нью-Йорка на город Палм-Бич, где расположено его поместье.
Об этом сообщил в четверг заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир, сообщает The Hill.
"Президент Трамп планирует проголосовать досрочно в субботу в Палм-Бич (штат Флорида)", - сказал он.
В 2016 году Трамп голосовал вместе со своей супругой в Нью-Йорке в день выборов.
Вице-президент Пенс должен проголосовать досрочно в своем родном штате Индиана в пятницу, 23 октября.
Напомним, в Соединенных Штатах на предстоящих выборах досрочно проголосовали более 28 млн человек.
Также РБК-Украина сообщало, что комиссия по президентским дебатам США объявила об изменениях правил их проведения.
Ранее комиссия по президентским дебатам Соединенных Штатов решила отменить второй раунд теледебатов Трампа и Байдена.
Отметим, что президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание. Его соперник от демократов - бывший вице-президент США Джо Байден.