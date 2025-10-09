UA

Трамп досі вважає, що зможе завершити війну в Україні

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Президент США Дональд Трамп не виключає швидкого завершення війни України з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на круглий стіл лідера у Білому домі 8 жовтня.

"Ми врегулювали сім воєн. Ми близькі до врегулювання восьмої. Я думаю, що ми врегулюємо ситуацію з Росією, яка жахлива", - сказав глава держави.

Мирні зусилля Трампа

Дональд Трамп з моменту вступу на посаду президента США докладає максимальні зусилля для завершення україно-російської війни.

За останні вісім місяців, очільник Білого дому провів багато телефонних переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним.

У серпні навіть відбувся саміт Трампа з Путіним на Алясці, під час якого лідери обговорили заходи для настання миру.

Однак після зустрічі Кремль продовжив посилювати і масштабувати обстріли України, через що Трамп визнав, що Путін підвів його з мирним врегулюванням.

Днями президент США заявив, що завершити війну в Україні буде складніше, ніж на Близькому Сході.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово висловлював готовність до зустрічі з Путіним щоб наблизити мир.

Однак російський диктатор продовжує висувати нереальні до виконання вимоги, в результаті яких Україна повністю капітулює.

