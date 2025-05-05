Трамп доручив відновити роботу "Алькатрасу" для найнебезпечніших злочинців

Як пояснив Трамп у Truth Social, Америка, коли була "більш серйозною нацією", без вагань замикала найнебезпечніших злочинців, які приносили страждання та нещастя, якомога подалі від інших людей.

"Ось чому сьогодні я доручаю Бюро в'язниць разом з Міністерством юстиції, ФБР і Національною безпекою знову відкрити значно розширену і перебудовану в'язницю "Алькатрас" для утримання найжорстокіших американських злочинців", - додав він.

Як пояснює AP, рішення Штатів відновити роботу "Алькатрасу" ймовірно буде важким та занадто дорогим, оскільки в'язницю було закрито ще у 1963-му через високі витрати на ремонт, а також забезпечення острова, яке доводилось доставляти на човнах.

Фото: острів Алькатрас (google.maps)

Речник Бюро в'язниць, своєю чергою, заявив, що відомство "виконає всі накази президента".

Що відомо про в'язницю "Алькатрас"

"Алькатрас" - це колишня федеральна в'язниця, розташована на однойменному острові в затоці Сан-Франциско, США. Вона діяла з 1934 по 1963 рік і була відома як одна з найсуворіших тюрем у Штатах.

Тут утримували найнебезпечніших злочинців, зокрема Аль Капоне та Роберта Страуда. Через ізоляцію острова та сильні течії втечі вважалися практично неможливими.

Після закриття тюрма стала туристичною атракцією та популярним музеєм.

За час своєї роботи, згідно з даними Федерального бюро розслідувань, 36 чоловіків здійснили 14 спроб втечі, але майже всі були спіймані або ж не пережили ці спроби.