Трамп допустив, що Путін причетний до смерті Навального

Колишнього президента попросили прокоментувати, чи Путін міг бути причетний до "раптової" смерті Навального.

"Я не знаю, але можливо. Я маю на увазі ймовірно, я не знаю. Він молодий чоловік, тому за статистикою він повинен жити ще протягом тривалого часу. Отже, сталося щось незвичайне", - відповів Трамп.

Смерть Навального

Нагадаємо, 16 лютого 47-річний російський опозиціонер Олексій Навальний знепритомнів під час прогулянки в арктичній колонії "Полярний вовк", де відбував трирічний термін ув'язнення.

Пізніше в Управлінні Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу заявили, що політик помер.

РосЗМІ ймовірною причиною назвали відрив тромбу. Цю версію підтвердив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

При цьому президент України Володимир Зеленський, реагуючи на смерть Навального, наголошував на тому, що до цього привів російський диктатор Володимир Путін.

Сам Трамп використав смерть Навального для того, щоб вкотре розкритикувати президента Джо Байдена та його команду. Зокрема, він заявляв про "сфальшовані вибори".