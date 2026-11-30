Президент США Дональд Трамп не виключив, що Іран міг отримати доступ до супутникового інтернету Starlink на початку війни на Близькому Сході та використовувати його для атак на американські війська.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на трансляцію його спілкування з пресою.

Трампа попросили прокоментувати повідомлення The Washington Post про те, що іранські військові могли скористатися системою Starlink для проведення операцій проти американських сил.

"Так, це цілком можливо. Ми маємо доступ до всього, що є в інших, чи то Китай, чи Росія. У нас більше доступу, ніж у будь-кого", – відповів американський президент.

Водночас у компанії SpaceX Ілона Маска заперечили використання Starlink іранськими військовими. Там назвали публікацію The Washington Post "відвертою брехнею" та заявили, що не мають жодних внутрішніх доказів або інформації від Пентагону, які підтверджували б це.

У SpaceX також стверджують, що попереджали журналістів про недостовірність інформації ще до виходу матеріалу.

Речник Пентагону Шон Парнелл зі свого боку заявив, що відомство не має жодних записів про звіт Центрального командування США щодо використання Starlink іранськими силами. За його словами, американська сторона повідомила про це видання до публікації статті.

Що відомо про використання Starlink Іраном

Раніше The Washington Post повідомило, що на початку війни між США, Ізраїлем та Іраном компанія SpaceX виявила два випадки несанкціонованого використання своїх супутникових систем.

За даними видання, команда Ілона Маска дійшла висновку, що Тегеран використовував Starlink для підтримки військових операцій проти американських сил.