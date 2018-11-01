Трамп припускає направлення 15 тис. військових на кордон із Мексикою

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Названа президентом кількість більш як у два рази перевищує кількість солдатів, раніше озвучену Пентагоном

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що у зв'язку з наближенням каравану мігрантів з Центральної Америки на кордон із Мексикою можуть бути відправлені 15 тис. військовослужбовців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Агентство відзначає, що названа президентом кількість більш ніж удвічі перевищує кількість солдатів, покликаних посилити охорону кордону, яку раніше назвав Пентагон.

Так, 30 жовтня глава Північного командування ЗС США генерал Терренс О'Шонессі заявив, що на кордон буде направлено 5,2 тис. солдатів на додаток до тих двох тисяч, які вже перебувають там, і тоді загальна кількість американських солдатів на кордоні з Мексикою, зі слів генерала, перевищить 7 тис. осіб.

Нагадаємо, близько двох тисяч мігрантів виїхали з столиці Сальвадору у середу, 31 жовтня, і йдуть до кордону Сполучених Штатів Америки.

Мігранти розділилися на дві групи, до складу яких входять чоловіки та жінки з візочками і з дітьми на плечах.

У неділю, 28 жовтня, окрема група з 300 людей вирушила до кордону США зі столиці Сальвадору.