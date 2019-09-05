Трамп допускает встречу с президентом Ирана на Генассамблее ООН в сентябре

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не исключает встречи с президентом Ирана Хасаном Роухани на полях Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. Об этом Трамп заявил в ходе брифинга, передает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

При этом американский лидер отметил, что во встрече заинтересован прежде всего Иран.

"Конечно, все возможно. Они бы хотели иметь возможность решить свои проблемы. У них есть огромная проблема. Их финансово уничтожают", - добавил Трамп.

Президент США добавил, что Иран обладает огромным потенциалом в сфере экономики, и предположил, что он не захочет потерять его, усиливая напряженность в отношениях между государствами.

"Не могу себе представить, что у них есть желание пройти через то, что им предстоит, если они захотят пойти трудным путем", - заявил Трамп.

Он также отметил, что США не нуждаются в посредниках для ведения дел с другими странами, намекая на заявление президента Франции Эммануэля Макрона.

"Мы можем сотрудничать напрямую, если захотим. Но другие государства предлагают помощь. Они хотят видеть, что ситуация нормализуется", - сказал Трамп.

Напомним, 4 сентября власти США расширили список санкций по Ирану, внеся в него более 20 физических и юридических лиц, а также ряд танкеров.