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Трамп должен быть осужден Сенатом в рамках импичмента, - Палата представителей

Автор: Даша Харченко

Обвинители от Палаты представителей Конгресса США считают, что Сенат должен осудить экс-президента Дональда Трампа в рамках импичмента. Его обвиняют в подстрекательстве сторонников к мятежу.

Об этом сообщается в документе с позицией обвинения, обнародованном пресс-службой юридического комитета Палаты представителей.

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В заявлении указывается, что подстрекательство со стороны Трампа против властей Соединенных Штатов привело к нарушению процесса мирной передачи власти, и "является наиболее вопиющим преступлением против конституции из всех, которые когда-либо совершали президенты".

"Палата представителей объявила импичмент президенту Трампу не потому, что он делал непопулярные политические высказывания. Она объявила ему импичмент потому, что он сознательно подстрекал к насильственному мятежу против государства…", - говорится в документе.

Еще 13 января Палата представителей Соединенных Штатов проголосовала за отстранение тогда еще президента Дональда Трампа от власти. Он стал третьим лидером в истории страны, кого постигла эта участь.

Если американские сенаторы решат продолжить процесс рассмотрения обвинений против Трампа, их целью и результатом процесса может стать принятие запрета для 45-го президента на участие в политической жизни, например, на участие в любых будущих выборах.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДональд Трампимпичмент
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