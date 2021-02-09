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Трамп повинен бути засуджений Сенатом в рамках імпічменту, - Палата представників

Автор: Даша Харченко

Обвинувачі від Палати представників Конгресу США вважають, що Сенат повинен засудити екс-президента Дональда Трампа в рамках імпічменту. Його звинувачують у підбурюванні прихильників до заколоту.

Про це повідомляється в документі з позицією обвинувачення, оприлюдненому прес-службою юридичного комітету Палати представників.

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У заяві вказується, що підбурювання з боку Трампа проти влади Сполучених Штатів призвело до порушення процесу мирної передачі влади, і "є найбільш кричущим злочином проти конституції з усіх, які коли-небудь здійснювали президенти".

"Палата представників оголосила імпічмент президенту Трампу не тому, що він робив непопулярні політичні висловлювання. Вона оголосила йому імпічмент тому, що він свідомо підбурював до насильницького заколоту проти держави...", - йдеться в документі.

Ще 13 січня Палата представників Сполучених Штатів проголосувала за відсторонення тоді ще президента Дональда Трампа від влади. Він став третім лідером в історії країни, кого спіткала ця доля.

Якщо американські сенатори вирішать продовжити процес розгляду обвинувачень проти Трампа їхньою метою і результатом процесу може стати прийняття заборони для 45-го президента на участь у політичному житті, наприклад, на участь у будь-яких майбутніх виборах.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд Трампімпічмент
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