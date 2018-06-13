Трамп: ядерной угрозы со стороны КНДР больше нет

Трамп заявил, что у Северной Кореи есть большой потенциал

Президент США Дональд Трамп заявил, что ядерной угрозы со стороны Северной Кореи (КНДР) больше нет. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Только приземлился - долгая поездка, но теперь все могут чувствовать себя намного безопаснее, чем в тот день, когда я вступил в должность. Больше нет ядерной угрозы со стороны Северной Кореи. Встреча с Ким Чен Ыном была интересным и очень позитивным опытом. У Северной Кореи есть большой потенциал", - написал Трамп.

Just landed - a long trip, but everybody can now feel much safer than the day I took office. There is no longer a Nuclear Threat from North Korea. Meeting with Kim Jong Un was an interesting and very positive experience. North Korea has great potential for the future! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2018

Кроме того, Трамп отметил, что в свое время президент США Барак Обама заявлял, что Северная Корея является для США самой большой и самой опасной проблемой. По словам Трампа, теперь это не так.

Before taking office people were assuming that we were going to War with North Korea. President Obama said that North Korea was our biggest and most dangerous problem. No longer - sleep well tonight! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп поблагодарил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына за то, что мир сделал большой шаг назад от потенциальной ядерной катастрофы.