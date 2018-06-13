Трамп: ядерної загрози з боку КНДР більше немає

Трамп заявив, що у Північної Кореї є великий потенціал

Президент США Дональд Трамп заявив, що ядерної загрози з боку Північної Кореї (КНДР) більше немає. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Тільки приземлився - довга поїздка, але тепер всі можуть почувати себе набагато безпечніше, ніж в той день, коли я вступив на посаду. Більше немає ядерної загрози з боку Північної Кореї. Зустріч з Кім Чен Ином була цікавою і дуже позитивним досвідом. У Північної Кореї є великий потенціал", - написав Трамп.

Just landed - a long trip, but everybody can now feel much safer than the day I took office. There is no longer a Nuclear Threat from North Korea. Meeting with Kim Jong Un was an interesting and very positive experience. North Korea has great potential for the future! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2018

Крім того, Трамп зазначив, що в свій час президент США Барак Обама заявляв, що Північна Корея є для США найбільш небезпечною проблемою. За словами Трампа, тепер це не так.

Before taking office people were assuming that we were going to War with North Korea. President Obama said that North Korea was our biggest and most dangerous problem. No longer - sleep well tonight! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп подякував лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину за те, що світ зробив великий крок назад від потенційної ядерної катастрофи.