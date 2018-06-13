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Трамп: ядерної загрози з боку КНДР більше немає

НовиниПолітика    13.06.2018 - 13:34
Фото: Дональд Трамп (nato.int)
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Трамп заявив, що у Північної Кореї є великий потенціал

Президент США Дональд Трамп заявив, що ядерної загрози з боку Північної Кореї (КНДР) більше немає. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Тільки приземлився - довга поїздка, але тепер всі можуть почувати себе набагато безпечніше, ніж в той день, коли я вступив на посаду. Більше немає ядерної загрози з боку Північної Кореї. Зустріч з Кім Чен Ином була цікавою і дуже позитивним досвідом. У Північної Кореї є великий потенціал", - написав Трамп.

Крім того, Трамп зазначив, що в свій час президент США Барак Обама заявляв, що Північна Корея є для США найбільш небезпечною проблемою. За словами Трампа, тепер це не так.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп подякував лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину за те, що світ зробив великий крок назад від потенційної ядерної катастрофи.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, КНДР, Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новини України, пенсионная реформа, ООС
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