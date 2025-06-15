Трамп дав задню? Імміграційні облави на бізнес загрожують не всім

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

У четвер у соцмережах Трамп заявив, що він готовий виключити сільське господарство та готельну індустрію із загальнонаціонального імміграційного рейду.

Крок було зроблено після того, як керівники обох галузей поскаржилися Трампу на втрату надійних і давніх працівників-іммігрантів унаслідок імміграційної політики. Також вони заявили про труднощі з їх заміною, про що сам розповів президент США.

"Наші чудові фермери і люди в готельному та розважальному бізнесі заявляють, що наша дуже агресивна політика щодо імміграції забирає в них дуже хороших працівників, які давно працюють, і ці робочі місця практично неможливо замінити", - написав Трамп.

Він зазначив, що в багатьох випадках злочинці, які допущені до США "дуже дурною політикою відкритих кордонів Байдена", претендують на робочі місця. У зв'язку з чим він додав, що "це недобре".

"Ми повинні захистити наших фермерів, але вигнати злочинців зі США. Зміни настають", - йшлося в публікації в четвер.

Уже наступного NYT написало, що високопоставлений співробітник імміграційної та митної служби (ICE) розпорядився призупинити імміграційні рейди. Йшлося про рейди щодо сільськогосподарських підприємств, м'ясокомбінатів, ресторанів і готелів.

Крім того, чиновник порадив агентам припинити арешти нелегальних осіб, які не скоювали злочинів. За даними NYT, їм було наказано продовжувати розслідування і затримувати нелегальних осіб із кримінальним минулим.

У відповідь на запитання NBC про паузу Трампа, прес-секретар Міністерства внутрішньої безпеки Тріша Маклафлін не стала її заперечувати.

"Ми будемо слідувати вказівкам президента і продовжимо працювати над тим, щоб прибрати з вулиць Америки найгірших з найгірших злочинців-нелегалів", - заявила вона.