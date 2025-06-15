Трамп дав задню? Імміграційні облави на бізнес загрожують не всім
Президент США Дональд Трамп, імовірно, зупинив імміграційні рейди щодо ферм і готелів після їхніх скарг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
У четвер у соцмережах Трамп заявив, що він готовий виключити сільське господарство та готельну індустрію із загальнонаціонального імміграційного рейду.
Крок було зроблено після того, як керівники обох галузей поскаржилися Трампу на втрату надійних і давніх працівників-іммігрантів унаслідок імміграційної політики. Також вони заявили про труднощі з їх заміною, про що сам розповів президент США.
"Наші чудові фермери і люди в готельному та розважальному бізнесі заявляють, що наша дуже агресивна політика щодо імміграції забирає в них дуже хороших працівників, які давно працюють, і ці робочі місця практично неможливо замінити", - написав Трамп.
Він зазначив, що в багатьох випадках злочинці, які допущені до США "дуже дурною політикою відкритих кордонів Байдена", претендують на робочі місця. У зв'язку з чим він додав, що "це недобре".
"Ми повинні захистити наших фермерів, але вигнати злочинців зі США. Зміни настають", - йшлося в публікації в четвер.
Уже наступного NYT написало, що високопоставлений співробітник імміграційної та митної служби (ICE) розпорядився призупинити імміграційні рейди. Йшлося про рейди щодо сільськогосподарських підприємств, м'ясокомбінатів, ресторанів і готелів.
Крім того, чиновник порадив агентам припинити арешти нелегальних осіб, які не скоювали злочинів. За даними NYT, їм було наказано продовжувати розслідування і затримувати нелегальних осіб із кримінальним минулим.
У відповідь на запитання NBC про паузу Трампа, прес-секретар Міністерства внутрішньої безпеки Тріша Маклафлін не стала її заперечувати.
"Ми будемо слідувати вказівкам президента і продовжимо працювати над тим, щоб прибрати з вулиць Америки найгірших з найгірших злочинців-нелегалів", - заявила вона.
Протести у США
Видання пише, що зміна підходу адміністрації до імміграції відбувається в той час, коли Трампа стоїть на політичному роздоріжжі.
Зокрема, імміграційні рейди в Лос-Анджелесі спровокували в місті кількаденні запеклі протести та сприяли розпалюванню масштабних антитрампівських протестів по всій країні в суботу.
Водночас Трамп неодноразово обіцяв прихильникам під час передвиборчої кампанії, що він депортуватиме по 1 млн осіб на рік, що це буде найбільша масова депортація в історії США.
Три колишні співробітники DHS повідомили NBC News, що співробітникам ICE доведеться значно збільшити рейди на великих робочих місцях по всій країні, щоб досягти цих цілей.
Ці об'єкти включають ферми, м'ясокомбінати, готелі та ресторани - галузі, які Трамп, мабуть, виключив.
Зазначимо, що вже днями протести виникли не тільки в Лос-Анджелесі, а й в інших містах США.
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