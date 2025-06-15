Трамп дал заднюю? Иммиграционные облавы на бизнес грозят не всем
Президент США Дональд Трамп, вероятно, остановил иммиграционные рейды в отношении ферм и отелей после их жалоб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
В четверг в соцсетях Трамп заявил, что он готов исключить сельское хозяйство и гостиничную индустрию из общенационального иммиграционного рейда.
Шаг был сделан после того, как руководители обеих отраслей пожаловались Трампу на потерю надежных и давних работников-иммигрантов в результате иммиграционной политики. Также они заявили о трудности с их заменой, о чем сам рассказал президент США.
"Наши замечательные фермеры и люди в гостиничном и развлекательном бизнесе заявляют, что наша очень агрессивная политика в отношении иммиграции отнимает у них очень хороших, давно работающих работников, и эти рабочие места практически невозможно заменить", - написал Трамп.
Он отметил, что во многих случаях преступники, которые допущены в США "очень глупой политикой открытых границ Байдена" - претендуют на рабочие места. В связи с чем он добавил, что "это нехорошо".
"Мы должны защитить наших фермеров, но выгнать преступников из США. Изменения грядут", - говорилось в публикации в четверг.
Уже на следующей NYT написало, что высокопоставленный сотрудник иммиграционной и таможенной службы (ICE) распорядился приостановить иммиграционные рейды. Речь шла о рейдах в отношении сельскохозяйственных предприятий, мясокомбинатов, ресторанов и отелей.
Кроме того, чиновник посоветовал агентам прекратить аресты нелегальных лиц, которые не совершали преступлений. По данным NYT, им было приказано продолжать расследование и задерживать нелегальных лиц с криминальным прошлым.
В ответ на вопрос NBC о паузе Трампа, пресс-секретарь Министерства внутренней безопасности Триша Маклафлин не стала ее оспаривать.
"Мы будем следовать указаниям президента и продолжим работать над тем, чтобы убрать с улиц Америки худших из худших преступников-нелегалов", - заявила она.
Протесты в США
Издание пишет, что изменение подхода администрации к иммиграции происходит в то время, когда Трампа стоит на политическом распутье.
В частности, иммиграционные рейды в Лос-Анджелесе спровоцировали в городе многодневные ожесточенные протесты и способствовали разжиганию масштабных антитрамповских протестов по всей стране в субботу.
В то же время, Трамп неоднократно обещал сторонникам в ходе предвыборной кампании, что он будет депортировать по 1 млн человек в год, что это будет крупнейшая массовая депортация в истории США.
Три бывших сотрудника DHS сообщили NBC News, что сотрудникам ICE придется значительно увеличить рейды на крупных рабочих местах по всей стране, чтобы достичь этих целей.
Эти объекты включают фермы, мясокомбинаты, гостиницы и рестораны - отрасли, которые Трамп, по-видимому, исключил.
Отметим, что уже на днях протесты возникли не только в Лос-Анджелесе, но и в других городах США.
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