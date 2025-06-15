Трамп дал заднюю? Иммиграционные облавы на бизнес грозят не всем

Президент США Дональд Трамп, вероятно, остановил иммиграционные рейды в отношении ферм и отелей после их жалоб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

В четверг в соцсетях Трамп заявил, что он готов исключить сельское хозяйство и гостиничную индустрию из общенационального иммиграционного рейда.

Шаг был сделан после того, как руководители обеих отраслей пожаловались Трампу на потерю надежных и давних работников-иммигрантов в результате иммиграционной политики. Также они заявили о трудности с их заменой, о чем сам рассказал президент США.

"Наши замечательные фермеры и люди в гостиничном и развлекательном бизнесе заявляют, что наша очень агрессивная политика в отношении иммиграции отнимает у них очень хороших, давно работающих работников, и эти рабочие места практически невозможно заменить", - написал Трамп.

Он отметил, что во многих случаях преступники, которые допущены в США "очень глупой политикой открытых границ Байдена" - претендуют на рабочие места. В связи с чем он добавил, что "это нехорошо".

"Мы должны защитить наших фермеров, но выгнать преступников из США. Изменения грядут", - говорилось в публикации в четверг.

Уже на следующей NYT написало, что высокопоставленный сотрудник иммиграционной и таможенной службы (ICE) распорядился приостановить иммиграционные рейды. Речь шла о рейдах в отношении сельскохозяйственных предприятий, мясокомбинатов, ресторанов и отелей.

Кроме того, чиновник посоветовал агентам прекратить аресты нелегальных лиц, которые не совершали преступлений. По данным NYT, им было приказано продолжать расследование и задерживать нелегальных лиц с криминальным прошлым.

В ответ на вопрос NBC о паузе Трампа, пресс-секретарь Министерства внутренней безопасности Триша Маклафлин не стала ее оспаривать.

"Мы будем следовать указаниям президента и продолжим работать над тем, чтобы убрать с улиц Америки худших из худших преступников-нелегалов", - заявила она.