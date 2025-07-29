Трамп дав Путіну 10 днів на перемир'я з Україною

Трампу нагадали його слова про те, що він обіцяв змінити терміни щодо того, коли Росія має почати перемир'я з Україною. Зокрема про те, що президент США говорив про скорочення дедлайну на 10-12 днів.

"10 днів від сьогодні", - заявив Трамп.

Далі він сказав, що США введуть мита та інші заходи. Однак він не впевнений, що це вплине на Росію, адже очевидно, вона хоче продовжувати війну.

"Але ми введемо мита та інші заходи. Це може вплинути на них, а може й ні, але це можливо", - сказав Трамп.