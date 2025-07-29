Трамп дав невтішний прогноз щодо завершення війни РФ проти України

Трамп розповів, що у нього були "чудові розмови" з російським диктатором Володимиром Путіним, після яких він вважав, що війну РФ проти України вдалося врегулювати. Але після таких дзвінків сталося "дуже багато поганих речей".

За словами американського лідера, Україна для російського диктатора - "як зіниця ока". І зараз Путіну важко, оскільки він розраховував на триденну війну, але все триває вже понад три роки.

Президент США розповів, що Україна і Росія щотижня "втрачають по 5-6 тисяч солдатів" - живих душ, у яких є батьки, дружини, дівчата, хлопці та інші близькі.

"Я не люблю так думати, але все це можна було б легко врегулювати - і це займе ще багато часу", - додав Трамп.

Американський лідер також нагадав, що тепер усі витрати на американську зброю для України бере на себе Європа. На його думку, це була "хороша угода" з НАТО.