Трамп четко дал понять Путину, что деятельность РФ на Донбассе не отвечает ее интересам, - Помпео

Помпео заявил, что в США рассчитывают, что ситуация в Украине "разрешится сама собой"

Президент США Дональд Трамп четко дал понять президенту Российской Федерации Владимиру Путину, что деятельность РФ на Донбассе не отвечает ее интересам. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью "Голосу Америки".

"Что касается Хельсинки, президент Трамп четко дал понять Владимиру Путину, что их деятельность на востоке Украины не отвечает интересам России", - заявил Помпео.

По словам госсекретаря США, администрация Трампа придерживается очень жесткой позиции.

"Мы предоставили украинским силам помощь, которую прошлая администрация неоднократно отказывалась предоставить. Мы считаем, что это создает условия для того, чтобы украинцы провели успешные выборы в 2019 году, и мы очень надеемся, что ситуация разрешится сама собой. Америка по-прежнему поддерживает желания украинского народа", - заявил он.

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Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Трамп и Путин обсуждали Украину на встрече в Хельсинки. Кроме того, сообщалось, что Путин предложил Трампу провести референдум на Донбассе чтобы "положить конец военному конфликту".