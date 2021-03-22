Трамп через два-три месяца представит собственную соцсеть

Бывший президент США Дональд Трамп планирует вернутся в социальные сети. Для этого он создаст свою собственную платформу.

Советник Трампа Джейсон Миллер рассказал, что возвращение Трампа ожидается через два-три месяца.

"Я действительно думаю, что мы увидим, как президент Трамп вернется в социальные сети, вероятно, через два или три месяца здесь, со своей собственной платформой", - сообщил Миллер.

Он добавил, что соцсеть станет одной из самых популярных, и что "все будут ждать, что же там сообщит Трамп".