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Трамп через два-три месяца представит собственную соцсеть

Новина українською → Понедельник 22 марта 2021 01:03
Трамп через два-три месяца представит собственную соцсеть Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Бывший президент США Дональд Трамп планирует вернутся в социальные сети. Для этого он создаст свою собственную платформу.

Об этом сообщает Fox News.

Советник Трампа Джейсон Миллер рассказал, что возвращение Трампа ожидается через два-три месяца.

"Я действительно думаю, что мы увидим, как президент Трамп вернется в социальные сети, вероятно, через два или три месяца здесь, со своей собственной платформой", - сообщил Миллер.

Он добавил, что соцсеть станет одной из самых популярных, и что "все будут ждать, что же там сообщит Трамп".

Напомним, 9 января соцсеть Twitter заблокировала аккаунт тогда еще президента США Дональда Трампа. На такой шаг пошли из-за беспорядков в Вашингтоне и вторжения в Капитолий сторонников Трампа. Считают, что именно заявления Трампа в соцсетях спровоцировали беспорядки.

РБК-Украина писало, что компания Twitter не планирует восстанавливать доступ Трампа к социальной сети.

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