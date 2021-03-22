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Трамп через два-три місяці представить власну соцмережу

Новость на русском → Понеділок 22 березня 2021 01:03
Трамп через два-три місяці представить власну соцмережу Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Колишній президент США Дональд Трамп планує повернуться в соціальні мережі. Для цього він створить свою власну платформу.

Про це повідомляє Fox News.

Радник Трампа Джейсон Міллер розповів, що повернення Трампа очікується через два-три місяці.

"Я дійсно думаю, що ми побачимо, як президент Трамп повернеться в соціальні мережі, ймовірно, через два або три місяці тут, зі своєю власною платформою", - повідомив Міллер.

Він додав, що соцмережа стане однією з найпопулярніших, і що "всі будуть чекати, що ж там повідомить Трамп".

Нагадаємо, 9 січня соцмережа Twitter заблокувала акаунт тоді ще президента США Дональда Трампа. На такий крок пішли з-за заворушень у Вашингтоні і вторгнення в Капітолій прихильників Трампа. Вважають, що саме заяви Трампа в соцмережах спровокували заворушення.

РБК-Україна писала, що компанія Twitter не планує відновлювати доступ Трампа до соціальної мережі.

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