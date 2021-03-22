Трамп через два-три місяці представить власну соцмережу

Колишній президент США Дональд Трамп планує повернуться в соціальні мережі. Для цього він створить свою власну платформу.

Радник Трампа Джейсон Міллер розповів, що повернення Трампа очікується через два-три місяці.

"Я дійсно думаю, що ми побачимо, як президент Трамп повернеться в соціальні мережі, ймовірно, через два або три місяці тут, зі своєю власною платформою", - повідомив Міллер.

Він додав, що соцмережа стане однією з найпопулярніших, і що "всі будуть чекати, що ж там повідомить Трамп".