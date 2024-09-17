Трамп був поза зоною прямої видимості підозрюваного, який не вміє стріляти - Секретна служба

Підозрюваний у замаху на експрезидента США не мав прямої видимості на Дональда Трампа з того місця поля для гольфу, де його було виявлено. Також підозрюваний ніколи не стріляв зі зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву виконуючого обов'язки директора Секретної служби Рональда Роу-молодшого, яку цитує AP .

Разом з тим ФБР повідомило, що підозрюваний був предметом закритого розслідування у 2019 році після того, як надійшло повідомлення про те, що він незаконно володів зброєю.

Агентство з посиланням на очільника служби пише, що Райан Рут нібито ніколи не стріляв зі зброї.

Очевидно друга спроба замаху на Трампа

Нагадаємо, у неділю, 15 вересня, ввечері передвиборчий штаб Трампа заявив, що колишній президент перебуває в безпеці після того, як поблизу нього пролунали постріли. ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що стрілянина сталася поблизу гольф-клубу і не мала стосунку до Трампа.

Пізніше Федеральне бюро розслідувань назвало інцидент "схожим на спробу вбивства колишнього президента Трампа", повідомило агентство Associated Press.

Інцидент стався на полі для гольфу Trump International Golf Club у Вест-Палм-Біч, Флорида. Агенти Секретної служби, що охороняли Трампа, нібито помітили озброєного чоловіка і відкрили по ньому вогонь. Пізніше підозрюваного затримали в його автомобілі. Він перебуває під вартою.

Підозрюваний - 58-річний Райан Рут, який раніше мав проблеми із законом, а також був активним у соцмережах, зокрема, на теми політики. За даними AP, чоловік висловлював у соцмережах підтримку Україн, а також мав веб-сайт, де нібито намагався збирати гроші та вербувати добровольців на війну проти РФ.

16 вересня Федеральний суд Флориди у США висунув йому перші звинувачення.

Про можливі мотиви затриманого поки не повідомлялося.

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