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Трамп будет участвовать в саммите G20

Вашингтон, Суббота 21 ноября 2020 02:10
Трамп будет участвовать в саммите G20
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Дональд Трамп примет участие в саммите "Большой двадцатки" (G20). Он пройдет 21 и 22 ноября в Саудовской Аравии онлайн.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя администрации главы государства.

По данным агентства, Трамп планирует участвовать в саммите оба дня.

Речь на ней, как и на внеочередном заочном заседании "Большой двадцатки" в марте, снова пойдет о всемирном кризисе, вызванном коронавирусом.

Кризис этот еще в самом разгаре. К саммиту G20 эксперты из Эр-Рияда подсчитали, что важнейшие промышленно развитые государства, Евросоюз и страны с переходной экономикой уже выделили умопомрачительную сумму в 11 триллионов долларов на поддержку хозяйственной конъюнктуры.

Как пишет DW, тот факт, что саммит G20 будет проходить под председательством Саудовской Аравии - страны с абсолютной монархией, многим в США и Европе не по душе.

Европейский парламент даже потребовал, чтобы ни председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ни глава Евросовета Шарль Мишель не появлялись на экранах видеоконференции. С точки зрения Еврокомиссии, однако, арена саммита G20 - не то место, где имеет смысл делать демонстративные жесты, выражающие отношение к порядкам, царящим в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в субботу призовет лидеров G20 сохранить меры экономической поддержки до тех пор, пока не начнется восстановление после пандемии COVID-19.

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Новости Украины В мире G20Дональд Трамп

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