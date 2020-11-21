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Трамп братиме участь в саміті G20

Вашингтон, Субота 21 листопада 2020 02:10
Трамп братиме участь в саміті G20
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Дональд Трамп візьме участь у саміті "Великої двадцятки" (G20). Він пройде 21 і 22 листопада в Саудівській Аравії онлайн.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника адміністрації глави держави.

За даними агентства, Трамп планує брати участь в саміті обидва дні.

Мова на ній, як і на позачерговому заочному засіданні "Великої двадцятки" в березні, знову піде про всесвітню кризу, викликану коронавірусом.

Криза це ще в самому розпалі. До саміту G20 експерти з Ер-Ріяда підрахували, що найважливіші промислово розвинені держави, Євросоюз і країни з перехідною економікою вже виділили запаморочливу суму в 11 трильйонів доларів на підтримку господарської кон'юнктури.

Як пише DW, той факт, що саміт G20 буде проходити під головуванням Саудівської Аравії - країни з абсолютною монархією, багатьом в США та Європі не по душі.

Європейський парламент навіть зажадав, щоб ні голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, ні глава Євроради Шарль Мішель не з'являлися на екранах відеоконференції. З точки зору Єврокомісії, однак, арена саміту G20 - не те місце, де має сенс робити демонстративні жести, що виражають ставлення до порядків, що панують в Саудівській Аравії.

Раніше повідомлялося, що президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн в суботу закличе лідерів G20 зберегти заходи економічної підтримки до тих пір, поки не почнеться відновлення після пандемії COVID-19.

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Новини України В світі G20Дональд Трамп

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