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Трамп: большая сделка с Китаем очень близко

Новости » В мире     12.12.2019 - 16:49
Трамп: большая сделка с Китаем очень близко
Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

По словам Трампа, в торговом соглашении заинтересованы обе стороны

Соединенные Штаты Америки находятся очень близко к подписанию торгового соглашения с Китаем. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

По его словам, обе стороны заинтересованы в торговом соглашение.

"Подходим очень близко к большой сделке с Китаем. Они этого хотят, мы тоже", - написал Трамп.

Трамп: большая сделка с Китаем очень близко

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Китай надеется в ближайшее время заключить "первую фазу" торгового соглашения с США. Как сообщили в министерстве торговли Китая, Пекин надеется, что ему удастся заключить с США торговое соглашение, которое удовлетворит обе стороны.

При этом в Китае выразили готовность отменить импортные пошлины на некоторые соевые бобы и поставки свинины из Соединенных Штатов Америки. Китайское правительство заявило, что такое решение основывается на заявках отдельных фирм относительно импорта соевых бобов и свинины.

Кроме этого сообщалось, что в США допускают подписание первой части торгового соглашения с Китаем до конца 2019 года. По словам старшего советника президента США Дональда Трампа Келлиана Конуэя, "первая фаза" торгового соглашения находится на стадии оформления.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКитайторговляДональд Трамп
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