Трамп бажає негайних рішень щодо війни в Україні, але є нюанс, - Подоляк

"Безумовно, з точки зору, скажімо так, інформаційності сьогоднішніх часів пану Трампу хотілося б, щоб були прийняті негайні рішення, які будуть "протрампівські", чи там "проамериканські"... Але є один нюанс", - заявив Подоляк.

За словами голови Офісу президента, американському лідеру не вдасться завершити війну в Україні в рамках сценарію диктатора Володимира Путіна й потім казати, що саме він поклав цьому край.

"І так чи інакше грати в сценарій Путіна, мені здається, що це дивно буде, якщо адміністрація Трампа захоче зіграти другим номером і підіграти Путіну. А навіщо це їм?", - додав він.

У тому ж числі Подоляк відзначив, що Росія розуміє, що їй вже не вдасться перемогти Україну у війні. У зв'язки з цим для Кремля важливо обнулити репутацію Штатів й завершити війну на своїх умовах, щоб продемонструвати світу, хто є "глобальним лідером".

Питання завершення повномасштабної війни

Останнім часом розмови щодо врегулювання повномасштабної війни, а також можливих переговорів Києва та Москви знову активізувались. За словами прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, мирні переговори щодо завершення війни між Україною та Росією можуть розпочатися вже цієї зими.

Також нещодавно відбулась тристороння зустріч президента України Володимира Зеленського, лідера Франції Еммануеля Макрона й Трампа у Парижі. Як писали ЗМІ, переговори тривали протягом 35 хвилин. Під час діалогу республіканець заявив, що бажає негайного припинення вогню, а також діалогу щодо завершення війни.