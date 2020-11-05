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Трамп и Байден создали фонды для защиты выборов

США, Четверг 05 ноября 2020 02:41
Трамп и Байден создали фонды для защиты выборов
Фото: Дональд Трамп и Джо Байден (IndiaToday)
Автор: Артур Родивилов

Штаб действующего президента США Дональда Трампа в среду, 4 ноября, объявил о сборе средств для защиты честности итогов выборов. По мнению сторонников главы государства, демократы пытаются украсть эти выборы.

Об этом говорится в сообщении штаба Трампа в Twitter.

Предварительные результаты выборов президента США показывают отставание Трампа от Байдена.

"Нам нужна ваша помощь, чтобы быть уверенными в том, что у нас есть ресурсы для защиты результатов выборов", - говорится в сообщении штаба Трампа.

Несколько часов назад соперник Трампа на выборах, демократ Джо Байден также объявил в Twitter о создании фонда защиты выборов и предложил сделать пожертвования для того, чтобы демократы смогли быть избраны.

"Для того, чтобы гарантировать подсчет каждого голоса, мы начинаем крупнейшую инициативу по защите выборов. Потому что не Дональду Трампу решать исход выборов - это делает американский народ. Вложитесь в новый "Фонд борьбы Байдена", - написал Байден.

В США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав Конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в "колеблющихся штатах", где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

По данным телеканала CNN, у Байдена пока 253 голос выборщиков, а у Трампа - 213.

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Новости Украины В мире Джозеф БайденДональд ТрампВыборы в США

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