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Трамп і Байден створили фонди для захисту виборів

США, Четвер 05 листопада 2020 02:41
Трамп і Байден створили фонди для захисту виборів
Фото: Дональд Трамп і Джо Байден (IndiaToday)
Автор: Артур Родивилов

Штаб чинного президента США Дональда Трампа в середу, 4 листопада, оголосив про збір коштів для захисту чесності підсумків виборів. На думку прихильників глави держави, демократи намагаються вкрасти ці вибори.

Про це йдеться в повідомленні штабу Трампа в Twitter.

Попередні результати виборів президента США показують відставання Трампа від Байдена.

"Нам потрібна ваша допомога, щоб бути впевненими в тому, що у нас є ресурси для захисту результатів виборів", - йдеться у повідомленні штабу Трампа.

Кілька годин тому суперник Трампа на виборах, демократ Джо Байден також оголосив в Twitter про створення фонду захисту виборів і запропонував зробити пожертвування для того, щоб демократи змогли бути обрані.

"Для того, щоб гарантувати підрахунок кожного голосу, ми починаємо найбільшу ініціативу щодо захисту виборів. Тому що не Дональду Трампу вирішувати результат виборів - це робить американський народ. Вкладіться в новий "Фонд боротьби Байдена", - написав Байден.

У США проходять загальні вибори. Американці обирають президента і віце-президента, також їм належить визначити новий склад Конгресу. На посаду глави Білого дому претендують Джо Байден і Дональд Трамп. Результат багато в чому залежить від результатів у "хитких штатах", де різниця в рейтингах опонентів мінімальна.

За даними телеканалу CNN, у Байдена поки 253 голос вибірників, а у Трампа - 213.

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Новини України В світі Джозеф БайденДональд ТрампВибори в США

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