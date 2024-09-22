Трамп не балотуватиметься у 2028 році, якщо програє вибори у листопаді

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що не балотуватиметься на пост глави держави у 2028 році. Це буде у тому випадку, якщо він програє вибори цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Зазначається, що у програмі "Full Measure" йому поставили питання, чи збирається він знову балотуватися через чотири роки, якщо зазнає невдачі в листопаді. Трамп відповів, що не буде.

"Ні, не думаю. Я думаю... так і буде. Я взагалі цього не бачу", - сказав він.

CNN додало, що в день виборів у 2028 році колишньому президентові США Дональду Трампу було б вже 82 роки.