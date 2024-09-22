Трамп не будет баллотироваться в 2028 году, если проиграет выборы в ноябре

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что не будет баллотироваться на пост главы государства в 2028. Это будет в том случае, если он проиграет выборы в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Отмечается, что в программе "Full Measure" ему задали вопрос, собирается ли он снова баллотироваться через четыре года, если потерпит неудачу в ноябре. Трамп ответил, что не будет.

"Нет, не думаю. Я думаю... так и будет. Я вообще этого не вижу", - сказал он.

CNN добавило, что в день выборов в 2028 году, бывшему президенту США Дональду Трампу было бы уже 82 года.