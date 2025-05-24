Трамп: армія США переймає досвід використання дронів у війні в Україні

Дрони в російсько-українській війні

Зазначимо, що під час повномасштабної війни Росії проти України, наша країна здобула перевагу в технологічному плані, а саме - в дронах.

Минулого року РБК-Україна зробило інтерв'ю з Олексієм Бабенко, засновником виробника VYRIY Drone. В ході бесіди ми розібралися, як дрони змінили хід війни, ставши наймасовішим засобом ураження, і наскільки швидко можна підготувати кваліфікованого пілота.

Також додамо, що в березні президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна успішно випробувала власний далекобійний дрон, який може долати 3000 км.

Крім таких дронів, Україна успішно розробляє морські безпілотники, які не дають спокою російським окупантам у Чорному морі. Зокрема, їх застосування дало змогу "розігнати" чорноморський флот РФ.

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