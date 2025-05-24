Трамп: армия США перенимает опыт использования дронов в войне в Украине

Дроны в российско-украинской войне

Отметим, что в ходе полномасштабной войны России против Украины, наша страна заполучила превосходство в технологическом плане, а именно - в дронах.

В прошлом году РБК-Украина сделало интервью с Алексеем Бабенко, основателем производителя в VYRIY Drone. В ходе беседы мы разобрались, как дроны изменили ход войны, став самым массовым средством поражения, и насколько быстро можно подготовить квалифицированного пилота.

Также добавим, что в марте президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина успешно испытал собственный дальнобойный дрон, который может преодолевать 3000 км.

Помимо таких дронов, Украина успешно разрабатывает морские беспилотники, которые не дают спокойствия российским оккупантам в Черном море. В частности, из применение позволило "разогнать" черноморский флот РФ.

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