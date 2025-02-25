Трамп "анонсував" візит Зеленського до США, щоб підписати угоду про корисні копалини

Американський президент 25 лютого розповів журналістам, що Зеленський відвідає Білий дім у п'ятницю, і що президент України "хотів би підписати зі мною угоду про корисні копалини".

Західні ЗМІ наводять заяву Трампа про те, що відповідна угода між США та Україною вже "майже" узгоджена сторонами.

"Ми майже домовилися про нашу угоду щодо рідкісних земель", - додав він.

За словами Трампа, це "велика угода, це може бути угода на трильйон доларів, що завгодно. Це рідкоземельні метали та інші речі".

"Американські платники податків отримають назад свої гроші (які США виділили Україні, - ред.) із надлишком", - сказав американський лідер.

Трамп розповів, що отримає Україна за угодою

На питання про те, що Україна отримає від Штатів за угодою щодо "рідкісноземів", Трамп заявив, що це "350 мільярдів доларів (сума, яку за твердженням Трампа, США вже виділили Україні, - ред.) та масу військової техніки, право продовжувати боротися".

"Україна, українські солдати - дуже хоробрі, але без США та їхніх грошей та техніки ця війна закінчилася б дуже швидко", - заявив президент США.

Також Трамп нагадав, що свого часу саме він ухвалив рішення про постачання Україні "Джавелінів".

Питання щодо погодження угоди

Два джерела, близькі до українського уряду, повідомили Axios, що угода була досягнута у вівторок після двох тижнів напружених переговорів.

Вона покликана дозволити США отримати частину величезних мінеральних багатств України та стимулювати післявоєнний розвиток країни.

Одне джерело Axios розповіло, що Зеленському вдалося домовитися про остаточний проект, який не включав ключову вимогу Вашингтона щодо права на 500 мільярдів доларів майбутніх доходів. Перед тим видання Financial Times також писало про такі поступки США.

У проекті угоди зазначено, що Штати хочуть зберегти Україну "вільною, суверенною та безпечною", але у документі не згадуються конкретні гарантії безпеки.

Між тим два джерела західних ЗМІ розповіли, що Кабінет Міністрів України збереться завтра, 26 лютого, щоб затвердити угоду, перш ніж Зеленський поїде до Вашингтона пізніше цього тижня.

Угода між Україною та США щодо "рідкісноземів"

Нагадаємо, США запропонували Україні угоду щодо рідкісноземельних металів, яка передбачала створення фонду на 500 млрд доларів, де Вашингтон отримав би економічні та управлінські права. На думку Дональда Трампа, це мало б стати способом "відшкодування" американської допомоги. Володимир Зеленський наголосив, що обсяг підтримки становив 100 млрд доларів і не може вважатися боргом.

Раніше у Штатах заявляли, що нібито Україна та США мали б підписати угоду про надра минулого тижня. Однак за даними Sky News, Зеленський не готовий підписати з США угоду через "проблемні питання".

Детальніше про рідкісноземельні метали і чому США так важливо укладення угоди про "рідкісноземи" - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.