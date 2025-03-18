Трамп анонсировал визит Си Цзиньпина в Вашингтон на фоне торговой войны

Си Цзиньпин приедет в "не столь отдаленном будущем", заявил Трамп 17 марта на заседании совета директоров Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.

Трамп усилил торговую борьбу с Китаем после возвращения в Белый дом, дважды повышая пошлины на импорт из азиатской страны. Президент назвал эти шаги ответом на неспособность Пекина пресечь поток нелегального фентанила и прекурсоров, используемых для его производства.

The Wall Street Journal ранее сообщала, что официальные лица США и Китая обсуждают возможный "саммит по случаю дня рождения" в июне, на котором два лидера - у обоих дни рождения в середине месяца - встретятся впервые с тех пор, как Трамп вернулся в Белый дом. Президент США не уточнил конкретные сроки возможной встречи.

Трамп также сказал в прошлом месяце, что поговорит с Си Цзиньпином, "вероятно, в течение следующих 24 часов", поскольку готовилось первое повышение тарифов на 10%. Этот срок введения тарифов прошел без каких-либо публичных сообщений о разговоре.

Протокол

Высшие лидеры Китая и США обычно посещают страны друг друга по очереди, протокол, который возлагает на Трампа обязанность посетить Пекин, прежде чем принимать своего коллегу. После того как Си Цзиньпин отправился в Калифорнию в конце 2023 года, Джо Байден стал первым президентом США после Джимми Картера, который не посетил Китай во время своего пребывания в должности.

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Обсуждения между двумя странами, которые обычно организовывают встречу лидеров, застряли на более низких уровнях, и обе стороны зашли в тупик относительно того, как действовать дальше. Пекин заявил, что Вашингтон не изложил подробные шаги, которые он ожидает от Китая по фентанилу для отмены пошлин, сообщили источники. Команда Трампа отвергает это утверждение, заявляя, что Белый дом направил сообщения Китаю по дипломатическим каналам.

Предмет переговоров

Китай обвинил Трампа в использовании фентанила в качестве предлога для повышения пошлин. На прошлой неделе представитель МИДа заявил, что Вашингтон должен "большое спасибо" Пекину за его работу по борьбе с незаконным оборотом наркотиков вместо того, чтобы вводить пошлины на импорт, и призвал администрацию Трампа возобновить переговоры.

Китай ввел ответные пошлины, но эти меры были более ограниченными, чем его ответ на торговые действия Трампа в его первый срок. После того как Трамп удвоил пошлину на китайский импорт до 20% в начале этого месяца, Пекин объявил о введении пошлин до 15% на сельскохозяйственные товары США и запретил торговлю с некоторыми оборонными компаниями.

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Трамп заявил, что открыт для переговоров о достижении соглашения, даже если он усиливает давление на Пекин. В любых таких обсуждениях США захотят обсудить не только фентанил, по словам источника, который сказал, что помощь Китая в создании рабочих мест в американской глубинке, обеспечение центральной роли доллара в мировой торговле и поддержка Си в прекращении войны в Украине будут на повестке дня.

Также в центре внимания будет реализация Пекином торговой сделки, заключенной во время первого срока Трампа, в рамках которой Китай обещал бороться с кражей американских торговых секретов и закупить дополнительно 200 миллиардов долларов американской продукции. Рассмотрение этого соглашения США должно завершиться 1 апреля.

Хотя Трамп часто хвалил Си Цзиньпина, их отношения во время его первого срока были сорваны после того, как разразилась пандемия COVID-19 - глобальный кризис в области общественного здравоохранения, в котором лидер США обвинил Китай.

В последний раз они общались в январе, за несколько дней до инаугурации президента США, в ходе обсуждения, которое касалось торговых отношений, потенциальной продажи американского подразделения приложения TikTok компании ByteDance и усилий по пресечению незаконного оборота фентанила.