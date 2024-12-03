Трамп анонсував свою першу закордонну поїздку після виборів у США

Відкриття реконструйованого Собору Паризької Богоматері має відбутися у суботу, 7 грудня.

Трамп на своїй онлайн-платформі Truth Social розповів, що для нього буде "честю" відвідати цю "чудову та історичну" будівлю.

Він також похвалив президента Франції Еммануеля Макрона за "чудову роботу, яка гарантує, що Нотр-Дам був відновлений до повного рівня слави, і навіть більше".

"Для всіх це буде особливий день!" - додав Трамп.

За словами людей, поінформованих про планування такої поїздки, питання обговорювалося командою Трампа та офісом Макрона кілька днів.

Також одне з джерел американських ЗМІ розповіло, що лідери мали принаймні одну телефонну розмову.

Очікується, що чинний президент США Джо Байден не буде присутній на відкритті Нотр-Дам-де-Парі. Проте на заході має бути присутня перша леді Джилл Байден, розповіла західній пресі одна "поінформована особа".

За даними CNN, Трамп був запрошений урядом Франції відвідати повторне відкриття Нотр-Дам-де-Парі.

Також очікується, що на церемонії повторного відкриття Собору цими вихідними візьмуть участь близько 50 глав держав і урядів, повідомив Associated Press начальник поліції Парижа Лоран Нуньєс.

Пожежа в Нотр-Дам-де-Парі

Нагадаємо, масштабна пожежа в Соборі паризької Богоматері сталася у квітні 2019 року. Імовірно, причиною могла стати проблема з електричною мережею.

Сильну пожежу гасили протягом 14 годин, вона серйозно пошкодила історичну будівлю.

Французький президент Еммануель Макрон заявляв, що собор відновлять за п'ять років.

Собор Паризької Богоматері, також відомий як собор Нотр-Дам (фр. Notre-Dame de Paris) - католицький храм у центрі Парижа, один із символів французької столиці. Кафедральний собор архієпархії Парижа. Готичний собор зводився з ініціативи паризького єпископа Моріса де Сюллі у період 1163-1345 років.