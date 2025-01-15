Трамп анонсував, що заручників у Секторі Гази буде звільнено найближчим часом

"Ми уклали угоду щодо заручників на Близькому Сході. Вони будуть звільнені найближчим часом", - написав він.

Крім того, високопоставлений арабський дипломат, знайомий із перебігом переговорів, повідомив The Times of Israel, що США, Катар і Єгипет найближчим часом випустять спільну заяву, в якій оголосять про укладення угоди.

Після цього прем'єр-міністр Катару Мухаммед бін Абдулрахман Аль Тані проведе прес-конференцію в Досі, на якій розповість подробиці угоди, каже посадовець.