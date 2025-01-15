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Трамп анонсував, що заручників у Секторі Гази буде звільнено найближчим часом

фото: новообраний президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що заручників у Секторі Гази буде звільнено. Це станеться найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Ми уклали угоду щодо заручників на Близькому Сході. Вони будуть звільнені найближчим часом", - написав він.

Крім того, високопоставлений арабський дипломат, знайомий із перебігом переговорів, повідомив The Times of Israel, що США, Катар і Єгипет найближчим часом випустять спільну заяву, в якій оголосять про укладення угоди.

Після цього прем'єр-міністр Катару Мухаммед бін Абдулрахман Аль Тані проведе прес-конференцію в Досі, на якій розповість подробиці угоди, каже посадовець.

Угода ХАМАС та Ізраїлю

Як повідомлялося раніше, ХАМАС схвалив угоду з Ізраїлем про звільнення заручників у Секторі Газа та про припинення вогню. Свою відповідь угруповання передало посередникам.

Нагадаємо, ще в січні ХАМАС схвалив список заручників, яких готовий обміняти в разі припинення вогню. Своєю чергою, тоді Ізраїль спростував підготовку обміну і заявив, що жодних списків не отримував.

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ХАМАССполучені Штати АмерикиІзраїльДональд Трамп