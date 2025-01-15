Трамп аноносировал, что заложники в Секторе Газа будут освобождены в ближайшее время

"Мы заключили сделку по заложникам на Ближнем Востоке. Они будут освобождены в ближайшее время", - написал он.

Кроме того, высокопоставленный арабский дипломат, знакомый с ходом переговоров, сообщил The Times of Israel, что США, Катар и Египет в ближайшее время выпустят совместное заявление, в котором объявят о заключении сделки.

После этого премьер-министр Катара Мухаммед бин Абдулрахман Аль Тани проведет пресс-конференцию в Дохе, на которой расскажет подробности соглашения, говорит чиновник.