Трамп аноносировал, что заложники в Секторе Газа будут освобождены в ближайшее время

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что заложники в Секторе Газа будут освобождены. Это произойдет в ближайшее время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
"Мы заключили сделку по заложникам на Ближнем Востоке. Они будут освобождены в ближайшее время", - написал он.
Кроме того, высокопоставленный арабский дипломат, знакомый с ходом переговоров, сообщил The Times of Israel, что США, Катар и Египет в ближайшее время выпустят совместное заявление, в котором объявят о заключении сделки.
После этого премьер-министр Катара Мухаммед бин Абдулрахман Аль Тани проведет пресс-конференцию в Дохе, на которой расскажет подробности соглашения, говорит чиновник.
Как сообщалось ранее, ХАМАС одобрил соглашение с Израилем освобождении заложников в Секторе Газа и о прекращении огня. Свой ответ группировка передала посредникам.
Напомним, еще в январе ХАМАС одобрил список заложников, которых готов обменять в случае прекращения огня. В свою очередь, тогда Израиль опроверг подготовку обмена и заявил, что никаких списков не получал.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.