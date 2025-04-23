Трамп анонсував, що тарифи для Китаю "суттєво знизяться"

Трамп оголосив про можливий поворот у своїй торговельній політиці щодо Китаю, заявивши, що високі тарифи на китайські товари будуть "суттєво знижені, але не будуть нульовими".

З його слів, 145% тарифи, що були запроваджені раніше, є занадто високими, і ситуація потребує коригування.

Ці коментарі прозвучали після того, як міністр фінансів США Скотт Бессент під час інвестиційної конференції зазначив, що торговельна війна з Китаєм є нежиттєздатною і потребує деескалації.

Бессент висловив сподівання, що в найближчому майбутньому буде досягнута угода, яка дозволить перебалансувати торговельні відносини.

Після цих заяв на фондових ринках США відбулося зростання індексів, а азійські біржі також показали позитивну динаміку.

Китай, у свою чергу, відреагував на заяви Трампа і США з вимогами припинити тиск і примус, пропонуючи співпрацю на основі рівності і взаємної поваги.

Торговельні суперечки між двома найбільшими економіками світу вже призвели до рекордних тарифів, порушення ланцюгів поставок та побоювань щодо глобальної рецесії.