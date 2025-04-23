Трамп анонсував, що тарифи для Китаю "суттєво знизяться"

Президент США Дональд Трамп заявив, що тарифи на китайські товари "суттєво знизяться". Однак він додав, що не будуть скасовані повністю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Трамп оголосив про можливий поворот у своїй торговельній політиці щодо Китаю, заявивши, що високі тарифи на китайські товари будуть "суттєво знижені, але не будуть нульовими".
З його слів, 145% тарифи, що були запроваджені раніше, є занадто високими, і ситуація потребує коригування.
Ці коментарі прозвучали після того, як міністр фінансів США Скотт Бессент під час інвестиційної конференції зазначив, що торговельна війна з Китаєм є нежиттєздатною і потребує деескалації.
Бессент висловив сподівання, що в найближчому майбутньому буде досягнута угода, яка дозволить перебалансувати торговельні відносини.
Після цих заяв на фондових ринках США відбулося зростання індексів, а азійські біржі також показали позитивну динаміку.
Китай, у свою чергу, відреагував на заяви Трампа і США з вимогами припинити тиск і примус, пропонуючи співпрацю на основі рівності і взаємної поваги.
Торговельні суперечки між двома найбільшими економіками світу вже призвели до рекордних тарифів, порушення ланцюгів поставок та побоювань щодо глобальної рецесії.
Нагадаємо, що нещодавно глава Білого дому знову закликав Китай зателефонувати йому, щоб розпочати переговори щодо вирішення торгівельної боротьби між двома найбільшими економіками світу.
Натомість, за даними західних ЗМІ, Китай заявив, що хоче побачити низку кроків з боку адміністрації президента Дональда Трампа, перш ніж Пекін погодиться на торгівельні переговори зі США.
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