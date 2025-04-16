Трамп анонсував програму "самодепортації": іммігрантам дадуть квиток і гроші

В інтерв'ю Fox Noticias глава Білого дому розповів, що в рамках програми США нададуть стипендію і квиток на літак для вильоту з країни.

Водночас Трамп додав, що уряд працюватиме з іммігрантами, щоб вони могли повернутися до Сполучених Штатів, "якщо будуть добре поводитися".

NBC пише, що чиновники адміністрації Трампа закликають іммігрантів самостійно депортувати вариться. Крім цього, Міністерство внутрішньої безпеки запустило багатомільйонну рекламну кампанію за участю міністра відомства Крісті Ноем.