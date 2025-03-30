Трамп анонсував нову розмову з Путіним

Зауважимо, що раніше сьогодні стало відомо, що Трамп розлютився на російського диктатора Путіна через питання щодо України.

За словами американського лідера, він готовий ввести додаткові мита на російську нафту.

Переговори між Трампом і Путіним

​Нагадаємо, що президент США та Путін провели телефонну розмову 18 березня 2025 року, під час якої обговорили можливість припинення вогню між Росією та Україною.

Путін нібито погодився на тимчасове перемир'я, натомість висунув умови для повного перемир'я. Зокрема він вимагав припинення мобілізації в Україні.

Попри досягнуті домовленості, російська сторона не дотрималася обіцянок, і бойові дії продовжилися. В Офісі президента України зазначили, що Росія фактично відкинула перемир'я, оскільки обстріли української території тривали навіть після переговорів. ​

Як повідомив радник президента України з комунікацій Дмитро Литви, Росія завдала щонайменше два удари по енергетиці України. Відомо, що днями були атаковані об'єкти "Нафтогазу".

Більше про енергетичне перемир'я між Україною та Росією та чи працює воно - у матеріалі РБК-Україна.

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