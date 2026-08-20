Трамп анонсував наймасштабнішу економічну операцію проти Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що запускає "найнищівнішу економічну операцію" проти Ірану в історії. За його словами, будь-яка країна, чиї фінансові установи чи компанії допомагатимуть Тегерану обходити тиск, також зіткнеться з жорсткими економічними наслідками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дональда Трампа в соцмережі Truth Social.
Що заявив Трамп
Президент США заявив, що ніхто не давав Ірану більше шансів укласти угоду, ніж він, однак Тегеран "трагічно" не скористався цією можливістю. У відповідь Трамп оголосив про запуск "економічної війни та ізоляції безпрецедентного масштабу" проти Ірану.
За його словами, іранський флот знищено, авіацію зруйновано, військові заводи перетворені на руїни, а валюта країни знецінилася - режим, за словами президента, "тримається на волосині".
Погрози іншим країнам
Окремо Трамп попередив: будь-яка країна, яка дозволить своїм фінансовим установам, бізнесу, аеропортам чи державним структурам надавати Ірану бодай якусь підтримку, теж зіткнеться з "величезними економічними наслідками".
Президент прямо перелічив методи, які, за його словами, мають негайно припинитися - контрабанду нафти, валютні свопи, готівкові перекази, обмінники, реєстрацію суден під іноземними прапорами та фіктивні компанії.
"Ви знаєте, хто ви", - звернувся він до причетних країн.
Трамп назвав цю ініціативу "економічним Днем Д" і закликав союзників США долучитися до ізоляції та поразки Ірану, назвавши іранський режим "маніяками, які вже на канатах". Президент також повторив, що Іран ніколи не отримає ядерну зброю.
Заява Трампа про запуск масштабної економічної операції пролунала на тлі тривалої напруги між США та Іраном. Ще в середині серпня WSJ повідомляло, що Іран готується до серйознішого конфлікту зі США - попри підписаний у червні меморандум про тимчасове припинення бойових дій, Тегеран увесь цей час готував сили до можливого поновлення війни.
Напруга зростає і серед союзників Вашингтона в регіоні. The Washington Post писало, що серед партнерів США в Перській затоці зростає невдоволення - там дедалі більше стурбовані нездатністю Трампа досягти дипломатичного врегулювання з Іраном. А напередодні Трамп заявляв про намір оголосити Ормузьку протоку територією США, хоча в Ірані цю заяву висміяли, назвавши неможливим встановити контроль над протокою через пост у соцмережах.