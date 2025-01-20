Трамп анонсував "найбільшу депортацію" в історії США

За словами Трампа, у наступні чотири роки громадяни США побачать "багато гарних подій".

"Події на кордоні, які змусять вас з великим задоволенням думати про міць нашої країни. Завтра, коли сяде сонце, вторгнення в нашу країну зупиниться. Всі нелегальні переходи кордону зупиняться. Всі, хто спробує, буде повернутий додому", - заявив майбутній президент Штатів.

Трамп додав, що він роз'яснить завтра у зверненні заходи з охорони США. Та пообіцяв, що "це буде найбільш всеосяжні заходи, які бачив світ".

"Скоро ви побачите найбільшу депортацію в історії Америки", - запевнив обраний президент США.

Плани Трампа з боротьби з нелегальною міграцією

Нагадаємо, ще у грудні минулого року Трамп пообіцяв розпочати "наймасштабнішу операцію з депортації" в історії США. Вона планується одразу після інавгурації 20 січня 2025 року.

Виступаючі на конференції Turning Point Action AmericaFest в Арізоні він заявив, що у свій перший день повернення в Овальний кабінет він підпише "історичний список виконавчих наказів про закриття нашого кордону для нелегальних іноземців і припинення вторгнення в нашу країну".

Додамо, вчора новий радник Трампа з питань національної безпеки Трампа Майк Волтц заявив, що адміністрація новообраного президента готова першої ж хвилини після інавгурації розпочати висилку іммігрантів зі США. Заплановані рішучі дії з боку імміграційної служби.

Також повідомлялося, що 19 січня Трамп розповів про свої пріоритети у перший тиждень на посту президента США.