Трамп анонсував можливий візит Нетаньяху: що обговорять

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Він анонсував, що ізраїльський чиновник може відвідати Вашингтон уже наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

"Я говорив із ним сьогодні", - сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One, відповідаючи їм на запитання.

За словами президента США, Нетаньяху може відвідати Вашингтон "у не настільки віддаленому майбутньому, можливо, наступного тижня". Він також зазначив, про що лідери планують поговорити.

"Ми поговоримо про Ізраїль і про те, що відбувається. Це ще одне питання, яке ми хотіли б вирішити", - заявив Трамп.