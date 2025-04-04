Трамп анонсировал возможный визит Нетаньяху: что обсудят

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он анонсировал, что израильский чиновник может посетить Вашингтон уже на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

"Я говорил с ним сегодня", - сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One, отвечая им на вопрос.

По словам президента США, Нетаньяху может посетить Вашингтон "в не столь отдаленном будущем, может быть, на следующей неделе". Он также обозначил, о чем лидеры планируют поговорить.

"Мы поговорим об Израиле и о том, что происходит. Это еще один вопрос, который мы хотели бы решить", - заявил Трамп.