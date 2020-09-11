Трамп анонсировал подписание мирного соглашения между Израилем и Бахрейном

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Израиль и Королевство Бахрейн согласились подписать мирное соглашение. Бахрейн стал второй за последний месяц страной, заключившей мир с Израилем.
Об этом американский написал на своей странице в Twitter.
Достижения договоренностей о мире Трамп назвал "историческим прорывом".
В совместном заявлении США, Израиля и Бахрейна говорится, что стороны продолжат свои усилия в направлении установления отношений между странами, чтобы достичь справедливого, всестороннего и долгосрочного урегулирования израильско-палестинского конфликта.
Лидер Бахрейна принял приглашение Трампа присоединиться к Израилю и Объединенным Арабским Эмиратам на церемонии подписания мирного соглашения 15 сентября в Белом доме. Тогда же премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху и министр иностранных дел Бахрейна Абдуллатиф Аль Заяни подпишут декларацию о мире.
Ранее о подписании мирного соглашения Израиль договорился с Объединенными Арабскими Эмиратами, участие в церемонии примет президент США.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявлял о необходимости усиления военного сотрудничества с Израилем.