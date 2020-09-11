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Трамп анонсував підписання мирної угоди між Ізраїлем та Бахрейном

Автор: Дмитро Левицький

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та Королівство Бахрейн погодилися підписати мирну угоду. Бахрейн став другою за останній місяць країною, яка уклала мир з Ізраїлем.

Про це американський написав на своїй сторінці у Twitter.

Досягнення домовленостей про мир Трамп назвав "історичним проривом".

У спільній заяві США, Ізраїлю та Бахрейну йдеться про те, що сторони продовжать свої зусилля у напрямку встановлення відносин між країнами, щоб досягти справедливого, всебічного та довготермінового вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту.

Лідер Бахрейну прийняв запрошення Трампа приєднатися до Ізраїлю та Об'єднаних Арабських Еміратів на церемонії підписання мирної угоди 15 вересня у Білому домі. Тоді ж прем'єр-міністр Ізраїлю Бенджамін Нетаньяху та міністр закордонних справ Бахрейна Абдуллатіф Аль Заяні підпишуть декларацію про мир.

Раніше про підписання мирної угоди Ізраїль домовився з Об'єднаними Арабськими Еміратами, участь в церемонії візьме президент США.

Крім того, президент України Володимир Зеленський заявляв про необхідність посилення військової співпраці з Ізраїлем.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиІзраїльдоговорБахрейн