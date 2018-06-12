Сегодня в Сингапуре состоялась встреча Трампа с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп анонсировал новые переговоры США и Северной Кореи на следующей неделе. Об этом Трамп заявил в ходе пресс-конференции по результатам встречи с Ким Чен Ыном в Сингапуре, сообщает AFP в Тwitter

"Президент Трамп говорит, что следующие переговоры между США и Северной Кореей состоятся на следующей неделе", - говорится в сообщении.

#BREAKING President Trump says follow up US-North Korea talks to take place next week pic.twitter.com/Ce7LWpl9NJ — AFP news agency (@AFP) June 12, 2018

Напомним, ранее Трамп заявлял, что начало саммита с участием лидеров США и Северной Кореи прошло "фантастически". Кроме того, сообщалось, что Ким Чен Ын заявил, что заинтересован в работе с Трампом.

Как отмечается в совместной декларации по итогам саммита, Соединенные Штаты Америки и Северная Корея намерены развивать "новые отношения" между странами.