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Трамп анонсував нові переговори США та Північної Кореї наступного тижня

НовиниПолітика    12.06.2018 - 12:42
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/thejointstaff)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/thejointstaff)

Сьогодні в Сінгапурі відбулася зустріч Трампа з Кім Чен Ином

Президент США Дональд Трамп анонсував нові переговори США та Північної Кореї наступного тижня. Про це Трамп заявив в ході прес-конференції за результатами зустрічі з Кім Чен Ином в Сінгапурі, повідомляє AFP в Тwitter

"Президент Трамп каже, що наступні переговори між США та Північною Кореєю відбудуться на наступному тижні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Трамп заявляв, що початок саміту за участю лідерів США та Північної Кореї пройшов "фантастично". Крім того, повідомлялося, що Кім Чен Ин заявив, що зацікавлений в роботі з Трампом.

Як наголошується у спільній декларації за підсумками саміту, Сполучені Штати Америки та Північна Корея має намір розвивати "нові відносини" між країнами.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, КНДР, Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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