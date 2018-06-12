Сьогодні в Сінгапурі відбулася зустріч Трампа з Кім Чен Ином

Президент США Дональд Трамп анонсував нові переговори США та Північної Кореї наступного тижня. Про це Трамп заявив в ході прес-конференції за результатами зустрічі з Кім Чен Ином в Сінгапурі, повідомляє AFP в Тwitter

"Президент Трамп каже, що наступні переговори між США та Північною Кореєю відбудуться на наступному тижні", - йдеться в повідомленні.

#BREAKING President Trump says follow up US-North Korea talks to take place next week pic.twitter.com/Ce7LWpl9NJ — AFP news agency (@AFP) June 12, 2018

Нагадаємо, раніше Трамп заявляв, що початок саміту за участю лідерів США та Північної Кореї пройшов "фантастично". Крім того, повідомлялося, що Кім Чен Ин заявив, що зацікавлений в роботі з Трампом.

Як наголошується у спільній декларації за підсумками саміту, Сполучені Штати Америки та Північна Корея має намір розвивати "нові відносини" між країнами.