Трамп назвал первые итоги переговоров с Ким Чен Ыном

По мнению Трампа, начало саммита прошло "фантастически"

Начало саммита с участием лидеров США и Северной Кореи прошло "фантастически". Об этом рассказал президент США Дональд Трамп в первом заявлении для прессы, передает Bloomberg.

Сообщается, что Трамп и Ким Чен Ын уже провели встречу тет-а-тет, после чего пообедали и совершили прогулку. Вслед за этим американский лидер ответил на несколько вопросов репортеров и заявил, что в начале переговоров стороны достигли "огромного прогресса", а сами переговоры прошли "лучше, чем можно было ожидать".

Трамп также отметил, что в ближайшее время лидеры подпишут совместный документ, однако не стал раскрывать детали. Он также проигнорировал вопрос о том, касается ли соглашение денуклеаризации.

В свою очередь, лидер КНДР назвал саммит "отличной прелюдией к миру".

Напомним, ранее Ким Чен Ын заявил, что заинтересован в работе с Трампом.