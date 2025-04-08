Трамп "абсолютно" вірить, що виробництво iPhone можна перенести до США, - Білий дім

Речниця Білого дому Керолін Левітт сказала, що Трамп "абсолютно" вірить, що технології, як-от iPhone, можуть перемістити виробництво в США.

"Він вважає, що у нас є робоча сила, ресурси для цього", - зазначила Левітт.

Вона також вказала на плани Apple з інвестиціями. У лютому Apple оголосила, що інвестує 500 мільярдів доларів у розширення своїх потужностей у США протягом наступних чотирьох років, що може допомогти їй уникнути нових тарифів на товари, імпортовані з Китаю.

Левітт додала, що Трамп "також звертає увагу на передові технології" такі як штучний інтелект та інші "перспективні напрямки".

"Тож є цілий спектр різноманітних робочих місць, більш традиційних виробничих робочих місць, а також робочих місць у передових технологіях. Президент розглядає всі ці напрямки, він хоче, щоб вони повернулися додому", - підкреслила Левітт.

Ці пояснення з'явилися після того, як міністр торгівлі США Говард Лутнік сказав на програмі CBS "Face the Nation" у неділю, що "армія мільйонів і мільйонів людей, що вкручують маленькі гвинтики для виготовлення iPhone, і що такого роду робота буде переведена в Америку". Він додав, що вважає, що цей процес буде автоматизовано.

Тарифи Трампа і здорожчання iPhone

Нагадаємо, 2 квітня президент США Дональд Трамп підписав указ про введення мит на імпорт товарів із понад 180 країн. Він пояснив цей крок необхідністю реагувати на "несправедливі тарифи", які інші держави застосовують щодо американської продукції.

Згідно з документом, для окремих країн запроваджуються взаємні мита в діапазоні від 11% до 48%, тоді як для решти діятиме "базова" ставка у 10%.