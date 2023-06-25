Трагікомедія в Росії пояснює, чому Україна не веде переговори з Москвою, - Подоляк

Невдалий заколот ватажка бойовиків ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина пояснює, що чому Україна не веде переговори з путінською Росією.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Він наголосив, що Україна не бачить сенсу вести переговори з кремлівським режимом, бо російський диктатор Володимир Путін втрачає владу.

"Просте питання: а з ким там можна про щось говорити, якщо в головного суб’єкта влада буквально вислизає з рук, як пісок крізь пальці, а об стратегічне військове командування витирають ноги всі, кому не лінь? Цій шайці вже недовго існувати: у будинку немає господаря", - зазначив радник голови ОП.

На думку Подоляка, ситуація у Росії зараз хитка та неконтрольована, а влада Кремля може розвалитися.

"... хитка конструкція тримається за інерцією та на чесному слові. Тим часом синоптики прогнозують нові пориви вітру", - додав він.

Невдала спроба Пригожина

Вчора ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин спробував підняти бунт у Росії та відкрито виступив проти керівництва РФ. Його бойовики вирушили до Москви, за день пройшли Ростов, Воронеж та вже заходили до Липецької області.

Проте бунт завершився неочікувано після переговорів Пригожина та самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка. Ватажок "вагнерівців" зупинив своїх найманців, а сам втік до Білорусі.

Детальніше про спробу бунту Пригожина та "вагнерівців" - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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