У трагедії з фунікулером у Лісабоні загинув українець, - МЗС
Під час аварії фунікулера в Лісабоні загинув громадянин України. Його родичів уже поінформували.
Про це РБК-Україна повідомили в Міністерстві закордонних справ України.
"За інформацією посольства України в Португалії, у катастрофі фунікулера в Лісабоні, на жаль, загинув один громадянин України, 1971 року народження. Українські дипломати поінформували родичів загиблого та висловили співчуття", - розповіли у відомстві.
Там уточнили, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга доручив посольству надати родичам загиблого всю необхідну консульську допомогу.
Трагедія в Лісабоні
Нагадаємо, вчора, 3 вересня, у Лісабоні зійшов з рейок популярний серед туристів фунікулер "Глорія". Унаслідок цього загинули 15 людей. Ще щонайменше 25 дістали поранення.
Фунікулер зійшов з рейок на великій швидкості, врізався в будівлю і перекинувся.
Фунікулер Elevador da Glória вважається однією із знакових визначних пам'яток Лісабона й улюбленим об'єктом туристів. Його вагони розраховані на 43 пасажирів, а щорічний пасажиропотік сягає приблизно 3 мільйонів осіб.
Мер Лісабона Карлуш Моедаш назвав такий інцидент трагедією, якої ніколи раніше ще не було в місті.